Bakotech: relacja z konferencji partnerskiej IT SEC 2017

Podczas konferencji zostały omówione kluczowe wyzwania, z jakimi zmagają się różnego rodzaju organizacje - od małych firm i placówek publicznych, aż po przedsiębiorstwa klasy Enterprise. Wykłady teoretyczne obejmowały takie kwestie jak: bezpieczeństwo jako stałe źródło przychodu, bezpieczna sieć Wi-Fi, ochrona przed wyciekiem danych w organizacji, bezpieczeństwo urządzeń końcowych, ochrona kontroli dostępu w chmurze do sieci Wi-Fi, monitorowanie i zarządzanie pracownikami w terenie, ochrona przed zagrożeniami wewnątrz organizacji, pasywny i aktywny monitoring.

Został poruszony również ważny temat dystrybucji zarządzalnych usług bezpieczeństwa (MSP) dostępnych w chmurze publicznej i prywatnej oraz korzyści wynikających ze sprzedaży oprogramowania w modelu SaaS.

Prelegentami byli nie tylko eksperci z Bakotech, ale również przedstawiciele poszczególnych marek, tj. Ralph Skoruppa, Chanel Manager DACH EE, Digital Guardian oraz Konrad Pacula, EMEA Sales Manager, NetMotion.

„Konferencja IT SEC 2017 była doskonałą okazją do zaprezentowania najnowszych rozwiązań Bakotechu i usług oferowanych w modelu MSP. Udało nam się zgromadzić około 80 Partnerów, co uznajemy za duży sukces i motywację do dalszego rozwijania naszego biznesu i poszerzania go o nowe rozwiązania. Dostrzegamy potrzebę edukowania Partnerów w zakresie rozwiązań z zakresu Bezpieczeństwa i Monitorowania Sieci oraz informowania ich o najnowszych trendach w branży i zagrożeniach typu ransomware. Bakotech jako coraz silniejszy gracz na rynku bezpieczeństwa, oferuje szeroką gamę usług dla Partnerów – szkolenia, konsultacje techniczne, cykliczne webinary oraz możliwość wzięcia udziału w różnych konferencjach i przeglądach produktowych. Przejrzyste zasady współpracy, innowacyjność i skalowalność rozwiązań oraz mocne wsparcie dla Partnerów to nasze główne atuty, na których budujemy sukces firmy” – podsumował Krzysztof Hałgas, Managing Director, Bakotech.

Z ogromnym zainteresowaniem spotkała się prelekcja „Jak z bezpieczeństwa uczynić stałe źródło przychodu? Rozwiązania i usługi WatchGuard” którą poprowadził Jerzy Trzepla, Territory Sales Manager, WatchGuard Technologies, przy wsparciu Wojciecha Pietrowa, Kierownika Działu Bezpieczeństwa, Bakotechu. Na wykładzie zostały poruszone min. takie tematy jak: bezpieczeństwo jako proces, etapy prewencji z rozwiązaniem WatchGuard, technologia TDR (Threat Detection Response).

Istotną częścią konferencji była prezentacja jednego z naszych pierwszych produktów z portfolio, który przedstawiła Anna Łyczak, Business Development Manager, Bakotech na wykładzie pt. Zaawansowana ochrona kontroli dostępu w chmurze do sieci Wi-Fi. „WebTitan Cloud for WiFi to nowoczesne, oparte na chmurze rozwiązanie do filtrowania sieci, pozwalające na kontrolę dostępu do stron internetowych. W czasach gdy coraz bardziej rosną wymagania dotyczące bezpieczeństwa w sieci, a użytkownicy mimo iż stają się coraz bardziej świadomi, są również coraz bardziej narażeni na niebezpieczne i niewłaściwe treści, zapewnienie bezpiecznego dostępu do sieci pozwoli na zminimalizowanie zagrożenia, strat oraz ochronę wizerunku Twojej organizacji” – komentuje Anna Łyczak. W tym samym bloku czasowym zostało zaprezentowane kolejne rozwiązanie ochronne, czyli Webroot Security Anywhere. Rozwiązanie działa w oparciu o zaawansowaną chmurę obliczeniową Brightcloud, wyróżnia się brakiem sygnatur, jest w pełni skalowalne i proste w obsłudze. Unikalna technologia skanowania znaczników oraz zaawansowane mechanizmy sandboxu, rollbacku i żurnalingu gwarantują kompletną, granularną i aktualną ochronę przed zagrożeniami typu zero-day.

Warto podkreślić znaczenie usług MSP, które Bakotech oferuje swoim klientom i temu właśnie poświęcony był jeden z wykładów na konferencji pt. Dystrybucja zarządzalnych usług bezpieczeństwa (MSP), czyli jak wejść w nowy wymiar biznesu i zwiększyć marże. „Ceesoft – spółka w ramach grupy Bakotech - jest pierwszym w Polsce Dystrybutorem oprogramowania oraz dostawcą rozwiązań bezpieczeństwa w formie usługi w chmurze w modelu MSP (Managed Service Provider). Model subskrypcyjny (MSP) jest specjalnym programem partnerskim przygotowanym dla resellerów i integratorów IT chcących świadczyć usługi bezpieczeństwa dla swoich klientów (SaaS) wyłącznie w modelu sprzedaży B2B (Business to Business). Spośród istotnych korzyści, które oferujemy i zapewniamy naszym Partnerom warto wymienić: możliwość miesięcznego rozliczania się z nami jedynie za wykorzystane usługi, brak wstępnych kosztów związanych z uruchomieniem usługi, agregację cen, możliwość rezygnacji już po jednym miesiącu, dużą elastyczność i przede wszystkim wysoką marżę. Oferujemy wiodące w swojej klasie rozwiązania antywirusowe, antyspamowe, usługi filtrowania sieci www, ochrony danych i urządzeń końcowych. Współpraca z nami oparta jest na prostych zasadach w powiązaniu z użyciem nowoczesnych metod handlowych i orientacją na klienta.” – podsumowała Renata Kuts, Sales Manager MSP.

W drugiej części konferencji zostało zaprezentowane kluczowe rozwiązanie do monitorowania i analizy zachowań użytkowników czyli ObserveIT, które zaprezentował Piotr Kawa, Kierownik Działu Monitorowania Sieci w Bakotechu, na wykładzie pt. ObserveIT: Obraz wart więcej niż tysiąc słów, czyli jak skutecznie bronić się przed zagrożeniami wewnątrz organizacji. Sesja dotyczyła istotnej kwestii monitorowania zewnętrznych kontraktorów, użytkowników uprzywilejowanych oraz pracowników, którzy mają dostęp do kluczowych zasobów firmy oraz pracujących na kluczowych systemach. Poruszony został również wątek edukacji w czasie rzeczywistym, jako kluczowy sposób zapobieganiu naruszeniom. Piotr Kawa w kolejnym wykładzie rozwinął również problem wyboru rodzaju monitoringu dla Klientów.

Sesja zawierała porównanie rozwiązań pasywnych, na przykładzie rodziny rozwiązań lidera rynku – NETSCOUT. Drugim wiodącym rozwiązaniem, które zostało zaprezentowane to SolarWinds – jako monitoring aktywny całej infrastruktury IT.

Na koniec przedstawiliśmy platformę bezpieczeństwa AlienVault, na wykładzie pt. Znajdź ransomware zanim będzie za późno – platforma AlienVault USM., poprowadzonym przez Przemysława Bulsza, Business Development Manager, Bakotech.

Warto wspomnieć o prezentacji, która cieszyła się największą popularnością (wg. ankiety przeprowadzonej przez Bakotech):

„ObserveIT: Obraz wart więcej niż tysiąc słów, czyli jak skutecznie bronić się przed zagrożeniami wewnątrz organizacji”.

Bakotech postanowił wyróżnić wybrane firmy i osoby za całościową i aktywną współpracę. Uczestnikom po raz pierwszy zostały przyznane atrakcyjne nagrody w czterech ważnych kategoriach:

Najlepszy Partner 2016 – 5000 PLN - COMP S.A.

Najszybciej Rozwijający się Partner 2016 – 2000 PLN – PASSUS S.A.

Najbardziej Efektywny Partner 2016 – 1000 PLN – Computer Media Consultants

Najlepszy Handlowiec 2016 – lot szybowcem, pobyt weekendowy dla 2 osób w Krynicy Górskiej (Hotel Czarny Potok Resort&Spa****) – Edyta Stawska, IT Indago

O BAKOTECH

Bakotech Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, jest częścią międzynarodowej grupy dystrybucyjnej Bakotech®. Jako specjalizowany dystrybutor rozwiązań IT w zakresie bezpieczeństwa, sieci i infrastruktury IT, spółka koncentruje się na dostarczaniu najwyższej jakości produktów i usług w centralnej i wschodniej Europie, w szczególności w: Polsce, Bułgarii, Rumunii, Słowacji, Chorwacji i na Węgrzech, a także w krajach nadbałtyckich. Firma zajmuje się sprzedażą w kanale partnerskim, poprzez rozbudowaną sieć partnerów. Bakotech posiada w swoim portfolio innowacyjne produkty, które odniosły sukces międzynarodowy, a dzięki dystrybutorowi wchodzą nie tylko na rynek polski, ale również krajów Europy Środkowo-Wschodniej.