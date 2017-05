Nowy punkt dostępowy WatchGuard AP322 zapewnia bezpieczeństwo i wydajność w środowisku zewnętrznym

WatchGuard Technologies, lider w dziedzinie zaawansowanych rozwiązań sieciowych, wprowadził do oferty nowy, wydajny, zewnętrzny punkt dostępowy AP322. Unikalna obudowa IP67 z obsługą 3x3 MIMO i wsparciem 802.11ac zwiększa zalety funkcji Wi-Fi Cloud WatchGuard, idealnie nadaje się do takich miejsc jak stadiony, szkoły, ogródki kawiarniane, centra handlowe, baseny hotelowe i wiele innych lokalizacji zewnętrznych. W dowolnym środowisku, organizacje mogą teraz wykorzystać prostotę i skalowalność aplikacji AP WatchGuard w połączeniu z potężnym rozwiązaniem bezpieczeństwa opartym na chmurze.

„Wi-Fi Cloud dostarcza najbardziej wszechstronny zestaw funkcji w tej cenie, w tym opatentowane rozwiązanie Wireless Intrusion Prevention System (WIPS), narzędzia marketingowe i narzędzia lokalizacyjne” – powiedział Ryan Orsi, dyrektor ds. bezpiecznych rozwiązań Wi-Fi w firmie WatchGuard Technologies. „Dzięki dodatkowi AP322, pomagamy klientom zwiększyć zabezpieczenia i wydajność w lokalizacjach zewnętrznych. Teraz jest to kompletny, ekonomiczny pakiet dla firm, które chcą uprościć wdrożenie, zarządzanie i bezpieczeństwo sieci Wi-Fi na zewnątrz i wewnątrz”.

WatchGuard AP322 zapewnia dwa jednoczesne pasma radiowe 5GHz i 2,4GHz, z szybkością transmisji danych odpowiednio 1,3 Gb/s oraz 450 Mb/s. Takie połączenie zapewnia szybsze pobieranie plików i lepszą wydajność internetową. Dzięki trzem strumieniom przestrzennym na radiu (3x3 MIMO), oferuje również większą przepustowość i wydajność dla dużych grup użytkowników, jednocześnie gwarantując dostęp do usługi. Dwa porty gigabitowe Ethernet umożliwiają dodanie dodatkowego AP dla rozszerzonej obsługi, a wsparcie PoE + zapewnia łatwą instalację i elastyczność.

„Jednym z największych wyzwań, jeśli chodzi o dostarczanie klientom Wi-Fi, jest złożoność różnych narzędzi od dostawców i platform do zarządzania – może to być połączenie technologii trudne w odbiorze dla klienta. WatchGuard Wi-Fi Cloud eliminuje tę złożoność i zapewnia scentralizowane, oparte na chmurze rozwiązanie z wszystkimi analitycznymi alertami, potrzebnymi do bezpiecznego zarządzania Wi-Fi” – powiedział William Brown, partner zarządzający AlamoTG. „AP322 to kolejne rozwiązanie zorientowane na klienta, które dodatkowo usprawnia proces dostarczania sieci Wi-Fi i rozszerza zaawansowane funkcje na zewnątrz. Już zaczęliśmy instalować nowe AP u klientów, a wstępne testy wydajności miały bardzo dobre wyniki”.

WatchGuard Wi-Fi Cloud to bezpieczna, skalowalna i bogata w funkcje platforma do zarządzania Wi-Fi. Zapewnia wydajne zabezpieczenia WIPS, szczegółowe analizy dotyczące odwiedzających i eteru, a także nieocenione narzędzia marketingowe mierzące zaangażowanie klientów. Architektura Wi-Fi Cloud pozwala uprościć nawet najbardziej złożone aspekty zarządzania Wi-Fi, sprawiając, że szybkie, bezpieczne i inteligentne sieci stają się dostępne dla organizacji wszelkiego rodzaju, niezależnie od ich typu i rozmiaru.

O WatchGuard

Firma WatchGuard Technologies powstała w 1996 roku w Seattle. Od samego początku producent skupił się na rozwiązaniach dotyczących bezpieczeństwa sieciowego. To właśnie WatchGuard zaprojektował i uruchomił pierwszą zaporę sieciową. Firma zatrudnia ponad 500 pracowników i ma swoje przedstawicielstwa na wszystkich kontynentach. Producent regularnie klasyfikowany jako lider i wizjoner w raportach Gartnera dla UTM/NGFW, ma na swoim koncie ponad milion wdrożonych rozwiązań do zapewniania bezpieczeństwa, zarówno w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw, jak i w dużych firmach na całym świecie. System raportowania, wizualizacji systemu i zarządzania, WatchGuard Dimension, uznawany jest jako wzór dla konkurencji, co potwierdzają liczne nagrody branżowe.

Więcej informacji:

BAKOTECH Sp. z o.o.

Agnieszka Trenda

PR&Marketing Manager, tel. 660 910 074

e-mail: agnieszka.trenda@bakotech.com

www.bakotech.pl

O Bakotech

Bakotech Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, jest częścią międzynarodowej grupy dystrybucyjnej Bakotech®. Jako specjalizowany dystrybutor rozwiązań IT w zakresie bezpieczeństwa, sieci i infrastruktury IT, spółka koncentruje się na dostarczaniu najwyższej jakości produktów i usług w centralnej i wschodniej Europie, w szczególności w: Polsce, Bułgarii, Rumunii, Słowacji, Chorwacji i na Węgrzech, a także w krajach nadbałtyckich. Firma zajmuje się sprzedażą w kanale partnerskim, poprzez rozbudowaną sieć partnerów. Bakotech posiada w swoim portfolio innowacyjne produkty, które odniosły sukces międzynarodowy, a dzięki dystrybutorowi wchodzą nie tylko na rynek polski, ale również krajów Europy Środkowo-Wschodniej.