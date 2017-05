WannaCry? Nie z WatchGuardem! Zabezpiecz się przed kolejną falą ransomware, jedź spokojnie na wakacje z nowym tabletem

W związku z najnowszym globalnym atakiem WannaCry - nowego oprogramowania typu ransomware, zaatakowanych zostało aż 140 tysięcy użytkowników, głównie w Wielkiej Brytanii i Rosji. Ucierpiały w nim takie instytucje jak szpitale, szkoły, koleje, sieci samochodowe, a nawet Ministerstwo Spraw Wewnętrznych czy FedEx. Szkody, spowodowane przez wirus, to nie tylko straty finansowe (odblokowanie jednego komputera to koszt 300$!), ale również nieocenione zagrożenie bezpieczeństwa i przestoje w pracy, choćby w tak niezbędnych instytucjach, jak szpitale. Wystarczył jeden ransomware i niedostateczny poziom ochrony, by brytyjska służba zdrowia zmuszona była do ewakuacji części pacjentów. W kontekście tej sytuacji, rozwiązania WatchGuard Technologies, Inc. zapewniają skuteczną ochronę sieciową. Funkcja APT Blocker, zapewniająca ochronę przed nieznanym złośliwym oprogramowaniem, wykrywała atak od początku, zapewniając bezpieczeństwo klientom korzystającym z subskrypcji Total Security Suite. Skaner antywirusowy GAV również posiada już sygnaturę Ransom_r.CFY, zatem obecnie również pakiet Basic Security Suite wykrywa i blokuje ten atak. Najnowszy moduł ochronny Threat Detection & Response wykrywał infekcję od początku jej pojawienia się. Agent hostowy kwalifikował atak jako poważny przydzielając wagę 8. W najbliższym czasie należy spodziewać się pojawienia fali wariantów tego nowego typu ataku.

Dla partnerów handlowych, którzy do końca czerwca 2017 r. zakupią urządzenia WatchGuard z serii Firebox M z trzyletnim serwisem Basic lub Total, Bakotech przygotował specjalną promocję:

przy zakupie urządzeń M200, M300, M400 – tablet Krüger&Matz EAGLE 805 gratis

przy zakupie urządzeń M440,M500,M4600,M5600- Apple iPad Wi-Fi + Cellular 32GB – Srebrny gratis

Promocja dotyczy wyłącznie nowych projektów, zarejestrowanych i zamkniętych jako wygrane od 22 maja do 30 czerwca 2017 r. Data złożenia zamówienia nie może przypadać później niż 30.06.2017 r.

Regulamin Promocji dostępny jest na stronie Dystrybutora: https://bakotech.pl/offer/promocja-watchguard-jedz-na-wakacje-z-nowym-tabletem/

Dlaczego WatchGaurd?

Urządzenia z serii WatchGuard Firebox M to najnowszej klasy firewalle, które skutecznie zadbają o wysoki poziom zabezpieczeń dla przedsiębiorstw każdej wielkości:

M200/M300 – małe, nie znaczy słabe!

Ponieważ mniejsze firmy są na ogół mniej chronione i łatwiej włamać się do ich systemów informatycznych, mały biznes stał się nowym wielkim celem ataków cybernetycznych. Firewalle WatchGuard Firebox M200 i M300 zostały zaprojektowane tak, aby skutecznie chronić wszelkie typy małych i średnich firm przed atakami, które nie są mniej szkodliwe niż te skierowane w wielkie organizacje.

Urządzenia UTM (Unified Threat Management) Firebox M200 i M300 są do 218 procent szybsze niż rozwiązania konkurencji, z uruchomionymi wszystkimi funkcjami i skanerami bezpieczeństwa, i do 385 % szybsze dla inspekcji HTTPS. Klienci nie muszą się obawiać, zagrożeń związanych ze spadkiem wydajności.

M400/M440/M550 – duże rozwiązania na każdą kieszeń!

Seria dla średnich i dużych przedsiębiorstw. Wszędzie gdzie rozwój wpisany jest w scenariusz działania przedsiębiorstwa seria M400, M440 i M500 jest polecanym rozwiązaniem do zapewnienia bezpieczeństwa sieciowego. Każde z urządzeń oprócz funkcjonalności firewalla posiada pełne spectrum dodatkowych funkcji z dziedziny zaawansowanych działań bezpieczeństwa. Dodatkowo każda platforma jest równocześnie kontrolerem bezprzewodowych punktów dostępowych. Seria M440, posiadająca porty PoE, może zasilać różne urządzenia sieciowe typu kamery IP, aparaty telefonii IP. 149% szybciej w kontroli zaszyfrowanego ruchu, 61% szybciej niż konkurencyjne rozwiązania dla włączonych wszystkich warstw zabezpieczeń według najnowszych badań firmy Miercom. Zarządzanie i monitoring w cenie.

M4600/M5600 – najnowsze rozwiązania modularne

Średniej wielkości przedsiębiorstwa funkcjonują z wizją szybkiego rozwoju, dlatego WatchGuard wprwadził do oferty rozwiązania, które z definicji są przeznaczone do rozbudowy. Wszędzie tam gdzie granica pomiędzy średnim a dużym jest niewidoczna, modularne systemy bezpieczeństwa sieciowego UTM WatchGuard Firebox M4600 i M5600 doskonale wpasowują się w model biznesowy. Urządzenia dzięki swej budowie, pozwalają na rozwój wraz ze wzrostem potrzeb. Każde z nich oprócz funkcji firewalla, posiada zestaw dodatkowych funkcji bezpieczeństwa jak i zaawansowanych funkcjonalności sieciowych: APT Blocker, Webblocker, SpamBlocker, Gateway AntiVirus, Application Control, WiFi Controller, WatchGuard Dimension.

O WatchGuard

Firma WatchGuard Technologies powstała w 1996 roku w Seattle. Od samego początku producent skupił się na rozwiązaniach dotyczących bezpieczeństwa sieciowego. To właśnie WatchGuard zaprojektował i uruchomił pierwszą zaporę sieciową. Firma zatrudnia ponad 500 pracowników i ma swoje przedstawicielstwa na wszystkich kontynentach. Producent regularnie klasyfikowany jako lider i wizjoner w raportach Gartnera dla UTM/NGFW, ma na swoim koncie ponad milion wdrożonych rozwiązań do zapewniania bezpieczeństwa, zarówno w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw, jak i w dużych firmach na całym świecie. System raportowania, wizualizacji systemu i zarządzania, WatchGuard Dimension, uznawany jest jako wzór dla konkurencji, co potwierdzają liczne nagrody branżowe.

O BAKOTECH

Bakotech Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, jest częścią międzynarodowej grupy dystrybucyjnej Bakotech®. Jako specjalizowany dystrybutor rozwiązań IT w zakresie bezpieczeństwa, sieci i infrastruktury IT, spółka koncentruje się na dostarczaniu najwyższej jakości produktów i usług w centralnej i wschodniej Europie, w szczególności w: Polsce, Bułgarii, Rumunii, Słowacji, Chorwacji i na Węgrzech, a także w krajach nadbałtyckich. Firma zajmuje się sprzedażą w kanale partnerskim, poprzez rozbudowaną sieć partnerów. Bakotech posiada w swoim portfolio innowacyjne produkty, które odniosły sukces międzynarodowy, a dzięki dystrybutorowi wchodzą nie tylko na rynek polski, ale również krajów Europy Środkowo-Wschodniej.