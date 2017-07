TechWednesday w Bakotechu: cykliczne webinary techniczne

Bakotech poszerzył ofertę szkoleń, wzbogacając ją o cykl webinarów technicznych, skierowanych do Partnerów i Klientów. Webinaria pod nazwą #TechWednesday odbywają się w każdą drugą środę miesiąca i stanowią kompendium wiedzy z zakresu wybranych rozwiązań. Szkolenia prowadzone są zarówno po polsku, jak i po angielsku. W każdym z webinarów uczestniczy Product Manager zajmujący się danym rozwiązaniem oraz Mirosław Menard, Presales Engineer, który prezentuje rozwiązanie od strony technicznej.

Najbliższy webinar pt. „Jak chronić wrażliwe dane przed wyciekiem, utratą i kradzieżą za pomocą rozwiązania Digital Guardian” odbędzie się 9 sierpnia w godzinach 11:00-11:45 i będzie poświęcony rozwiązaniu DigitalGuardian. Kolejne planowane webinary to solidna dawka wiedzy o następujących rozwiązaniach: Webroot SecureAnywhere, TitanHQ, WatchGuard, Netwrix Auditor.

W czerwcu Bakotech zaprezentował rozwiązanie AlienVault, połączone z prezentacją systemu. AlienVault to zunifikowana platforma do zarządzania bezpieczeństwem i wykrywania zagrożeń. Jej niewątpliwą zaletą jest łatwość użytkowania i wdrożenia, co sprawia, że jest to rozwiązanie idealne dla średnich organizacji z ograniczonym budżetem i zasobami. Natomiast w lipcu tematem przewodnim był Netwrix, zunifikowana platforma audytowa i to jak zapewnić sobie zgodność z normami GDPR/RODO dzięki audytowi Netwrix Auditor.

Nagrania z każdego webinaru znajdują się na firmowym kanale youtube. Zachęcamy do obejrzenia archiwalnych nagrań dotyczących rozwiązań Netwrix i AlienVault.

Rejestracja na najbliższy webinar:

#TechWednesday: DigitalGuardian

Lista poszczególnych webinarów i rejestracja są dostępne tutaj.

Szkolenia są bezpłatne.

Więcej informacji:

Bakotech Sp. z o.o.

Agnieszka Trenda

PR&Marketing Manager, tel. 660 910 074

e-mail: agnieszka.trenda@bakotech.com

www.bakotech.pl

