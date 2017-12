Badanie RODO: 37% organizacji nie ma pewności, czy musi dostosować się do przepisów

37% organizacji globalnych nie ma pewności, czy musi dostosować się do RODO

Wyniki nowych badań rzucają światło na ogólnoświatową dezorientację i nieprzygotowanie w obliczu zbliżającego się ostatecznego terminu realizacji RODO. WatchGuard Technologies, lider w dziedzinie zaawansowanych rozwiązań bezpieczeństwa sieciowego, ogłosił wyniki globalnego badania, które bada, jak dobrze organizacje rozumieją ogólne rozporządzenie o ochronie danych w Europie i ich gotowość do szybkiego zbliżania się do ostatecznego terminu wdrożenia nowych zasad. Ustalenia wskazują na powszechne zamieszanie związane z kryteriami zgodności z RODO i ogólny brak przygotowania. Ankieta bada opinie ponad 1600 organizacji na całym świecie i została przeprowadzona przez niezależną firmę badawczą, Vanson Bourne.

Niepewność i zamieszanie

W ustalonym na 25 maja 2018 roku terminie ostatecznym dla wdrożenia zasad RODO, wiele organizacji jest źle przygotowanych z powodu niepewności co do kryteriów zgodności. Zdumiewające jest, że 37% respondentów po prostu nie wie, czy ich organizacja musi przestrzegać RODO, podczas gdy ponad jedna czwarta (28%) uważa, że ​​ich organizacja nie musi w ogóle ich przestrzegać.

Zgodnie z kryteriami RODO każda firma przechowująca lub przetwarzająca dane osobowe obywateli UE musi wykazać zgodność. Spośród respondentów, którzy nie wierzą, że prawo ma zastosowanie do ich organizacji, jeden na siedmiu (14%) zbiera dane osobowe od obywateli UE, a 28% respondentów, którzy nie byli pewni zgodności z RODO, również zbiera tego typu informacje. Nie tylko istnieje ogólny brak wiedzy na temat RODO, ale wyniki badania podkreślają również, że firmy błędnie interpretują, które rodzaje danych stanowią wskazanie do przestrzegania przepisów.

"Kiedy zacznie się egzekwowanie nowych przepisów, firmy na całym świecie będą odczuwać jego wpływ. Niestety, dane pokazują, że niepokojąca liczba organizacji wciąż nie jest świadoma konieczności zgodności z RODO, pozostając na tym etapie trzy kroki do tyłu" - powiedział Corey Nachreiner, dyrektor ds. Technologii w WatchGuard. "W samych Stanach Zjednoczonych tylko 16% organizacji uważa, że ​​będą musiały zastosować się do nich. W związku z wrażliwymi danymi klientów i karami związanymi z niezgodnością, każda firma mająca dostęp do danych od obywateli europejskich musi upewnić się, że naprawdę rozumie RODO i jego konsekwencje. "

Gotowość - lub jej brak

Podczas gdy wiele organizacji już od jakiegoś czasu jest świadomych RODO, tylko 10% respondentów uważa, że ​​ich firma jest obecnie całkowicie gotowa na jego rozpoczęcie. Innym przykładem braku jasności i komunikacji wokół RODO, jest to, że 44% respondentów stwierdziło, że tak naprawdę nie wie, czy ich organizacja zbliża się ze swoją zgodnością do RODO.

Spośród osób, które raportowały, że ich organizacja musi przestrzegać RODO (35% ogółu respondentów), 86% uważa, że ​​obecnie posiada solidną strategię przestrzegania przepisów; z firewallami, VPN i szyfrowaniem jako środkami bezpieczeństwa, które najprawdopodobniej będą zaangażowane w te strategie. Natomiast 51% respondentów uważa, że ​​ich organizacja będzie musiała wprowadzić znaczące zmiany w swojej infrastrukturze IT, aby się do nich zastosować. W związku z tym czas ucieka, a firmy odczuwają presję. Respondenci z organizacji, które nie są jeszcze zgodne na RODO, szacują, że wypełnienie wymagań zajmie średnio siedem miesięcy. Aby wypełnić lukę, prawie połowa (48%) firm respondentów szuka - lub może szukać - pomocy w zakresie zgodności ze źródeł zewnętrznych.

"Kary za nieprzestrzeganie przepisów są wysokie, a termin zbliża się nieubłaganie", powiedział Nachreiner. "Firmy mogą stracić 4% swoich przychodów na całym świecie, jeśli nie spełnią wszystkich wymogów do końca maja. Jedynym sposobem na uniknięcie niepotrzebnych kar i frustracji jest dokładne przyjrzenie się kryteriom, opracowanie planu działania w zakresie RODO i natychmiastowe wdrożenie go. "

Urządzenia bezpieczeństwa Firebox WatchGuard wyposażone w Total Security Suite, dostarczają silne zabezpieczenia klasy korporacyjnej. Zapewniają klientom rodzaj uniwersalnych, łatwych w użyciu środków bezpieczeństwa danych wymaganych do zgodności z polityką RODO.

Więcej informacji dotyczących RODO, można znaleźć w e-booku, opracowanym przez firmę WatchGuard:

https://p.widencdn.net/waygpa/GDPR_eBook

Jak również na dodatkowych stronach poświęconych tej tematyce:

https://www.watchguard.com/wgrd-solutions/regulatory-compliance/gdpr

O WatchGuard

Firma WatchGuard Technologies powstała w 1996 roku w Seattle. Od samego początku producent skupił się na rozwiązaniach dotyczących bezpieczeństwa sieciowego. To właśnie WatchGuard zaprojektował i uruchomił pierwszą zaporę sieciową. Firma zatrudnia ponad 500 pracowników i ma swoje przedstawicielstwa na wszystkich kontynentach. Producent regularnie klasyfikowany jako lider i wizjoner w raportach Gartnera dla UTM/NGFW, ma na swoim koncie ponad milion wdrożonych rozwiązań do zapewniania bezpieczeństwa, zarówno w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw, jak i w dużych firmach na całym świecie. System raportowania, wizualizacji systemu i zarządzania, WatchGuard Dimension, uznawany jest jako wzór dla konkurencji, co potwierdzają liczne nagrody branżowe.

O BAKOTECH

Bakotech Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, jest częścią międzynarodowej grupy dystrybucyjnej Bakotech®. Jako specjalizowany dystrybutor rozwiązań IT w zakresie bezpieczeństwa, sieci i infrastruktury IT, spółka koncentruje się na dostarczaniu najwyższej jakości produktów i usług w centralnej i wschodniej Europie, w szczególności w: Polsce, Bułgarii, Rumunii, Słowacji, Chorwacji i na Węgrzech, a także w krajach nadbałtyckich. Firma zajmuje się sprzedażą w kanale partnerskim, poprzez rozbudowaną sieć partnerów. Bakotech posiada w swoim portfolio innowacyjne produkty, które odniosły sukces międzynarodowy, a dzięki dystrybutorowi wchodzą nie tylko na rynek polski, ale również krajów Europy Środkowo-Wschodniej.