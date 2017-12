Nowe punkty dostępowe AP420 WatchGuard: wyjątkowa prędkość Wi-Fi i integracja z Google For Education

Punkty dostępowe AP420 zapewniają wyjątkowe prędkości Wi-Fi oraz jeszcze większe zasięgi. Nowy punkt dostępu pracuje zgodnie z technologią Wave2 802.11ac i zapewnia:

najszybsze prędkości transmisji dla płynnej obsługi aplikacji wymagających dużych przepustowości i minimalnych opóźnień. Optymalne parametry dla VoIP, strumieniowania multimediów i przesyłania dużych plików danych przez Wi-Fi

obsługę najwyższej gęstość klientów dzięki obsłudze wielu użytkowników MIMO (MU-MIMO), aby obsłużyć pomieszczenia pełne urządzeń typu smartfony, laptopy i tablety w tym samym czasie - nie trzeba już czekać na połączenie z Wi-Fi

trzecie radio do dedykowanego skanowania WIPS i optymalizacji RF, które oszczędza czas i pieniądze

unikatowe funkcje analityczne i marketingowe

Najnowsza wersja Wi-Fi Cloud (Zarządzanie 8.3) zawiera nowe funkcje wydajności Wi-Fi, które poprawiają jakość pracy dla użytkowników połączonych z punktami dostępowymi WatchGuard, nową widoczność aplikacji i kontrolę zasad zapory sieciowej oraz wstępnie zdefiniowaną politykę roli użytkownika. Ponadto integruje się z Google for Education, aby zapewnić, że tylko urządzenia zarejestrowane w domenie Google szkoły mogą łączyć się z szkolną siecią Wi-Fi i że zasady dostępu do sieci są egzekwowane. Ta wyjątkowa integracja zapewnia jeszcze większą kontrolę, użyteczność i łatwość użytkowania w okręgach szkolnych.

Więcej informacji o produkcie AP420, znajduje się pod poniższym linkiem:

https://www.watchguard.com/wgrd-products/access-points/ap420

O WatchGuard

Firma WatchGuard Technologies powstała w 1996 roku w Seattle. Od samego początku producent skupił się na rozwiązaniach dotyczących bezpieczeństwa sieciowego. To właśnie WatchGuard zaprojektował i uruchomił pierwszą zaporę sieciową. Firma zatrudnia ponad 500 pracowników i ma swoje przedstawicielstwa na wszystkich kontynentach. Producent regularnie klasyfikowany jako lider i wizjoner w raportach Gartnera dla UTM/NGFW, ma na swoim koncie ponad milion wdrożonych rozwiązań do zapewniania bezpieczeństwa, zarówno w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw, jak i w dużych firmach na całym świecie. System raportowania, wizualizacji systemu i zarządzania, WatchGuard Dimension, uznawany jest jako wzór dla konkurencji, co potwierdzają liczne nagrody branżowe.

Więcej informacji:

BAKOTECH Sp. z o.o.

Agnieszka Trenda

PR&Marketing Manager, tel. 660 910 074

e-mail: agnieszka.trenda@bakotech.com

www.bakotech.pl

O BAKOTECH

Bakotech Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, jest częścią międzynarodowej grupy dystrybucyjnej Bakotech®. Jako specjalizowany dystrybutor rozwiązań IT w zakresie bezpieczeństwa, sieci i infrastruktury IT, spółka koncentruje się na dostarczaniu najwyższej jakości produktów i usług w centralnej i wschodniej Europie, w szczególności w: Polsce, Bułgarii, Rumunii, Słowacji, Chorwacji i na Węgrzech, a także w krajach nadbałtyckich. Firma zajmuje się sprzedażą w kanale partnerskim, poprzez rozbudowaną sieć partnerów. Bakotech posiada w swoim portfolio innowacyjne produkty, które odniosły sukces międzynarodowy, a dzięki dystrybutorowi wchodzą nie tylko na rynek polski, ale również krajów Europy Środkowo-Wschodniej.