WatchGuard przejmuje Percipient Networks

WatchGuard® Technologies, lider w dziedzinie zaawansowanych rozwiązań bezpieczeństwa sieciowego, ogłosił że przejął Percipient Networks, twórcę prostych, niedrogich, zautomatyzowanych rozwiązań bezpieczeństwa dla małych i średnich firm. Flagowy produkt firmy Percipient Networks, Strongarm, powstrzymuje ataki typu phishing i złośliwego oprogramowania, oferując łatwą do wdrożenia, ukierunkowaną na bezpieczeństwo usługę zabezpieczającą działania na poziomie DNS (Domain Name System). Zintegrowany z platformą bezpieczeństwa WatchGuard, Strongarm jeszcze bardziej zwiększy skuteczność zabezpieczeń istniejących technik ochrony przed szkodliwym oprogramowaniem, zwiększy wartość popularnego zestawu usług Total Security Suite (TSS) i stanie się kluczowym elementem ewolucji oferty zabezpieczeń chmurowych WatchGuard.

WatchGuard Technologies przejął Percipient Networks i dodał zabezpieczenia na poziomie DNS do firmowej platformy bezpieczeństwa SMB. Przejęcie wspiera długoletnią wizję firmy, która zapewnia bezpieczeństwo dla przedsiębiorstw na poziomie każdej organizacji poprzez upraszczanie pakowania, ustalanie cen i użyteczność produktów.

W 2016 r. 76% organizacji zgłosiło, że padły ofiarą ataków typu phishing (https://www.wombatsecurity.com/state-of-the-phish). Wielkość firmy i rodzaj branży nie odegrały żadnej roli w prawdopodobieństwie ataku, dlatego kluczowe znaczenie dla firm ma ochrona przed phishingiem i innymi zagrożeniami internetowymi. Usługa Strongarm monitoruje wychodzące żądania DNS i blokuje ruch na stronach internetowych na podstawie listy znanych złośliwych domen. Co więcej, monitorując żądania na poziomie domeny, funkcje filtrowania Strongarm obejmują wszystkie porty i protokoły. Integracja Strongarm z kompleksową, zunifikowaną platformą bezpieczeństwa WatchGuard zapewni klientom najlepszą możliwą ochronę przed najróżniejszymi zagrożeniami.

"W świecie rosnących i stale zmieniających się zagrożeń bezpieczeństwa, nie ma najlepszego wyboru, jeśli chodzi o ochronę. Wiele organizacji nie ma zasobów, aby badać i wdrażać długą listę rozwiązań bezpieczeństwa. W związku z tym misją WatchGuard jest ciągła ewolucja naszej zunifikowanej platformy bezpieczeństwa, aby zapewnić najlepszą kombinację usług bezpieczeństwa w prostym pakiecie, dzięki czemu zabezpieczenia klasy korporacyjnej będą dostępne dla wszystkich. Dodanie zabezpieczeń w warstwie DNS to kolejny przykład realizacji naszej misji "- powiedział Prakash Panjwani, dyrektor generalny WatchGuard. "W oparciu o lata badań i rozwoju, zespół Percipient Networks opracował proste rozwiązanie klasy korporacyjnej. Cieszymy się, że możemy dodać rozwiązanie Strongarm do naszej platformy i powitać zespoły odpowiedzialne za rozwój i uruchomienie go w ekosystemie WatchGuard, w którym szybko rosnąca liczba partnerów, klientów i pracowników ".

Oprócz blokowania ruchu na niebezpiecznych stronach, platforma Strongarm została zaprojektowana w celu ułatwienia maksymalnej edukacji użytkowników i administracji IT. Zamiast blokować ruch do potencjalnie złośliwych witryn, usługa przekierowuje użytkowników do "czarnej dziury", w której zbierane są dodatkowe informacje o ataku, a użytkownikowi prezentowane są materiały edukacyjne mające na celu zapobieganie przyszłym atakom. Percipient Networks zatrudnia również zespół ds. Analizy zagrożeń, który współpracuje z menedżerami IT i dostawcami usług zarządzanych (MSP) w celu dostarczenia dodatkowych informacji na temat ataków i sposobów zapobiegania im w przyszłości. WatchGuard będzie kontynuować inwestycje w obu obszarach.

"Phishing jest jedną z najpopularniejszych metod wykorzystywanych do zdobycia pierwszego punktu wejścia w organizację. Jest to jedna z najbardziej skutecznych taktyk, ponieważ jest skierowana do ludzi. Jako takie, organizacje muszą stosować dwutorowe podejście do zwalczania phishingu - usługi zapobiegania szkodliwym oprogramowaniom i edukacji pracowników "- powiedział Todd O'Boyle, współzałożyciel i dyrektor ds. Technologii w Percipient Networks. "Chroniąc użytkowników i wykorzystując zablokowane ataki jako okazję do edukacji, znacząco obniżamy szanse tego pracownika na popełnienie tego samego błędu po raz drugi. Cieszymy się z dalszego rozwoju produktu i naszego zespołu zajmującego się badaniami zagrożeń pod kierownictwem WatchGuard. "

Partnerzy i klienci WatchGuard będą mogli uzyskać wczesny dostęp do nowej usługi filtrowania DNS w tym miesiącu, gdy produkt zostanie wydany w wersji beta. Nowa usługa będzie ogólnie dostępna jako część kompleksowego pakietu bezpieczeństwa firmy, Total Security Suite, wkrótce potem w nadchodzącej wersji Fireware. Wszyscy aktywni klienci Total Security Suite uzyskają natychmiastowy dostęp do nowej funkcji bez dodatkowych opłat dzięki prostemu sprawdzeniu skrzynki.

„WatchGuard Technologies przejęciem firmy Percipient Networks dodaje zabezpieczenia działające na płaszczyźnie Domain Name System (DNS) do swojej firmowej platformy bezpieczeństwa Firebox. Jest to krok w stronę zapewnienia jeszcze szczelniejszego pierścienia zabezpieczeń dla firm średniej wielkości. Akwizycja ta wspiera długoletnią wizję firmy, która zapewnia bezpieczeństwo na poziomie korporacyjnym wszystkim organizacjom, dzięki uproszczeniu implementacji rozwiązania, zwiększeniu przydatności produktów jak i zapewnieniu atrakcyjności finansowej rozwiązania. Warto przypomnieć, że WatchGuard Firebox jest platformą dedykowaną do przedsiębiorstw SMB, a tego typu firmy potrzebują stałego rozwoju zabezpieczeń, ponieważ to one są na głównym celowniku cybernetycznych przestępców. Hakerzy zdają sobie sprawę, że firmy średniego sektora nie maja dedykowanych działów bezpieczeństwa często też zaniedbują jakiekolwiek procedury bezpieczeństwa, dla tego stają się częstym celem. WatchGuard pozwala w sposób komplementarny nadążyć za stałym rozwojem w dziedzinie bezpieczeństwa, właśnie ciągły rozwój pakiety Total Security Suite stanowi o coraz większym powodzeniu tej platformy” – komentuje Wojciech Pietrow, Security Manager produktów WatchGuard.

O WatchGuard

Firma WatchGuard Technologies powstała w 1996 roku w Seattle. Od samego początku producent skupił się na rozwiązaniach dotyczących bezpieczeństwa sieciowego. To właśnie WatchGuard zaprojektował i uruchomił pierwszą zaporę sieciową. Firma zatrudnia ponad 500 pracowników i ma swoje przedstawicielstwa na wszystkich kontynentach. Producent regularnie klasyfikowany jako lider i wizjoner w raportach Gartnera dla UTM/NGFW, ma na swoim koncie ponad milion wdrożonych rozwiązań do zapewniania bezpieczeństwa, zarówno w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw, jak i w dużych firmach na całym świecie. System raportowania, wizualizacji systemu i zarządzania, WatchGuard Dimension, uznawany jest jako wzór dla konkurencji, co potwierdzają liczne nagrody branżowe.

Więcej informacji:

BAKOTECH Sp. z o.o.

Agnieszka Trenda

PR&Marketing Manager, tel. 660 910 074

e-mail: agnieszka.trenda@bakotech.com

www.bakotech.pl

O BAKOTECH

Bakotech Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, jest częścią międzynarodowej grupy dystrybucyjnej Bakotech®. Jako specjalizowany dystrybutor rozwiązań IT w zakresie bezpieczeństwa, sieci i infrastruktury IT, spółka koncentruje się na dostarczaniu najwyższej jakości produktów i usług w centralnej i wschodniej Europie, w szczególności w: Polsce, Bułgarii, Rumunii, Słowacji, Chorwacji i na Węgrzech, a także w krajach nadbałtyckich. Firma zajmuje się sprzedażą w kanale partnerskim, poprzez rozbudowaną sieć partnerów. Bakotech posiada w swoim portfolio innowacyjne produkty, które odniosły sukces międzynarodowy, a dzięki dystrybutorowi wchodzą nie tylko na rynek polski, ale również krajów Europy Środkowo-Wschodniej.