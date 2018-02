Raport bezpieczeństwa internetowego Q3 2017: wzrost liczby ataków skryptowych

WatchGuard® Technologies, lider w dziedzinie zaawansowanych rozwiązań bezpieczeństwa sieciowego, opublikował wyniki swojego kwartalnego raportu bezpieczeństwa internetowego, w którym przedstawiono najnowsze zagrożenia bezpieczeństwa komputerowego i sieciowego mające wpływ na małe i średnie firmy (MSP) oraz przedsiębiorstwa rozproszone. Raport kładzie nacisk na gwałtowne ataki na skryptach połączone ze wzrostem ogólnej ilości złośliwego oprogramowania i pokazuje niesłabnący wzrost nowych technik ataków i złośliwego oprogramowania, podkreślając potrzebę warstwowej ochrony, zaawansowanego zapobiegania zagrożeniom i rygorystycznych zasad bezpieczeństwa.

Badanie ujawniło masowy wzrost liczby ataków skryptowych i ogólnych ataków szkodliwego oprogramowania dla średnich firm w trzecim kwartale 2017 r. Wyniki potwierdzają oczekiwania dotyczące dalszego wzrostu liczby nowych złośliwych programów i różnych technik ataków w nadchodzących miesiącach, dodatkowo podkreślając znaczenie warstwowych zabezpieczeń i zaawansowanych rozwiązań w zakresie zapobiegania zagrożeniom.

"Twórcy zagrożeń nieustannie dostosowują swoje techniki, zawsze szukając nowych sposobów wykorzystania luk w zabezpieczaniu cennych danych" - powiedział Corey Nachreiner, dyrektor ds. Technologii w WatchGuard Technologies. "W tym kwartale odkryliśmy, że ataki oparte na skryptach - takie jak odkryte we wrześniu fałszywe pakiety bibliotek Pythona - pojawiły się 20 razy częściej niż w drugim kwartale, podczas gdy liczba ogólnych ataków złośliwego oprogramowania wzrosła. Zachowanie czujności w związku z tymi wydarzeniami to połowa sukcesu. Każda firma może lepiej chronić siebie i osoby powiązane z firmą, stosując wiele poziomów ochrony, udostępniając zaawansowane usługi bezpieczeństwa i monitorowanie dzienników sieciowych w odniesieniu do ruchu związanego z najważniejszymi zagrożeniami wymienionymi w tym raporcie. "

Nieustannie zmieniający się krajobraz zagrożeń bezpieczeństwa może wydawać się przytłaczający dla przeciętnego małego biznesu przy ograniczonych zasobach i personelu. Raport Internet Security WatchGuard bada współczesny krajobraz zagrożeń i dostarcza kluczowe dane, wskazówki edukacyjne i dogłębne badania, aby pomóc czytelnikom zrozumieć najnowsze trendy ataków i zaktualizować ich mechanizmy obronne.

Najważniejsze ustalenia z raportu za trzeci kwartał 2017 przedstawione zostały poniżej:

Zagrożenia związane ze skryptami stanowią 68% wszystkich złośliwych programów. Rozwiązanie WatchGuard's Gateway AntiVirus (GAV) wykorzystuje sygnatury blokujące różne typy skryptów JavaScript i skryptów Visual Basic, takich jak downloadery. Suma wszystkich ataków opartych na skryptach stanowiła ogromną większość złośliwego oprogramowania wykrytego w trzecim kwartale.

Rozwiązanie WatchGuard's Gateway AntiVirus (GAV) wykorzystuje sygnatury blokujące różne typy skryptów JavaScript i skryptów Visual Basic, takich jak downloadery. Suma wszystkich ataków opartych na skryptach stanowiła ogromną większość złośliwego oprogramowania wykrytego w trzecim kwartale. Liczba złośliwych programów gwałtownie wzrosła; ten trend prawdopodobnie będzie kontynuowany. Całkowita liczba szkodliwych programów wzrosła w tym kwartale o 81%. Z ponad 19 milionami wariantów zablokowanych w trzecim kwartale, próby ataków złośliwego oprogramowania prawdopodobnie wzrosną dramatycznie również w czwartym kwartale.

Całkowita liczba szkodliwych programów wzrosła w tym kwartale o 81%. Z ponad 19 milionami wariantów zablokowanych w trzecim kwartale, próby ataków złośliwego oprogramowania prawdopodobnie wzrosną dramatycznie również w czwartym kwartale. Ataki typu Cross-site Scripting (XSS) atakują przeglądarki internetowe i rozprzestrzeniają się na całym świecie. Ataki XSS, które umożliwiają cyberprzestępcom wprowadzanie złośliwego skryptu na stronach ofiar, nadal rosną w wyznaczonym tempie. Poprzednie raporty szczegółowo opisują ataki XSS przeciwko samej Hiszpanii, ale w trzecim kwartale miały one duży wpływ na każdy kraj.

Ataki XSS, które umożliwiają cyberprzestępcom wprowadzanie złośliwego skryptu na stronach ofiar, nadal rosną w wyznaczonym tempie. Poprzednie raporty szczegółowo opisują ataki XSS przeciwko samej Hiszpanii, ale w trzecim kwartale miały one duży wpływ na każdy kraj. Oprogramowanie antywirusowe (AV) starego typu przeoczyło tylko 24% nowego złośliwego oprogramowania. W ciągu ostatnich trzech kwartałów, antywirusy bazujące na sygnaturach, nie zauważyły wzrostu złośliwego oprogramowania aż do 47% w drugim kwartale. Ale w tym kwartale była wyraźna poprawa, a tylko 23,77% nowego malwaru lub typu zero-day mogło ominąć AV. Chociaż dane te są obiecujące, behawioralne rozwiązania do wykrywania są nadal najskuteczniejszym sposobem blokowania zaawansowanych, trwałych zagrożeń.

W ciągu ostatnich trzech kwartałów, antywirusy bazujące na sygnaturach, nie zauważyły wzrostu złośliwego oprogramowania aż do 47% w drugim kwartale. Ale w tym kwartale była wyraźna poprawa, a tylko 23,77% nowego malwaru lub typu zero-day mogło ominąć AV. Chociaż dane te są obiecujące, behawioralne rozwiązania do wykrywania są nadal najskuteczniejszym sposobem blokowania zaawansowanych, trwałych zagrożeń. Podejrzane elementy iframe HTML pojawiają się wszędzie. Atakujący nadal wymyślają sposoby, gdzie wykorzystują znacznik iframe HTML, by wymuszać na ofiarach wejścia na podejrzane i często złośliwe witryny. Potencjalnie złośliwe elementy iframe pojawiły się wszędzie, w tym w USA i Kanadzie, natomiast ich liczba znacznie wzrosła zarówno w Wielkiej Brytanii, jak i w Niemczech.

Atakujący nadal wymyślają sposoby, gdzie wykorzystują znacznik iframe HTML, by wymuszać na ofiarach wejścia na podejrzane i często złośliwe witryny. Potencjalnie złośliwe elementy iframe pojawiły się wszędzie, w tym w USA i Kanadzie, natomiast ich liczba znacznie wzrosła zarówno w Wielkiej Brytanii, jak i w Niemczech. Uwierzytelnienie wciąż jest atrakcyjnym celem dla hakerów. Chociaż nie tak powszechne jak w Q2, ataki ukierunkowane na uwierzytelnianie i poświadczenia (takie jak Mimikatz) powróciły w dużym stopniu w tym kwartale. Oprócz Mimikatz, próby logowania w sieci typu brute force były również bardzo widoczne, co świadczy o tym, że hakerzy nadal atakują najsłabszy link - poświadczenia.

Raport Internet Security WatchGuard oparty jest na anonimowych danych Firebox Feed pochodzących z prawie 30 000 aktywnych urządzeń UTM WatchGuard na całym świecie, które blokowały ponad 19 milionów wariantów złośliwego oprogramowania i 1,6 miliona ataków sieciowych w trzecim kwartale. Kompletny raport zawiera strategie obronne reagowania na najnowsze trendy ataków, w oparciu o analizy najczęstszych zagrożeń złośliwego oprogramowania i sieci. Raport analizuje również rosnący trend ataków łańcucha dostaw, oceniając najbardziej znaczące przypadki z Q3 - NetSarang, Ccleaner i fałszywe pakiety Pythona.

Cały raport można znaleźć tutaj:

https://www.watchguard.com/wgrd-resource-center/security-report

