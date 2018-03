Bakotech zaprasza na szkolenia z bezpieczeństwa sieci w 4 miastach: AlienGuard Roadshow 2018

Bakotech Sp. z o.o., wyłączny dystrybutor rozwiązań WatchGuard oraz AlienVault w Polsce, zaprasza na kolejną edycję cyklu szkoleń z zakresu bezpieczeństwa sieci - AlienGuard Roadshow 2018. Szkolenia dedykowane zarówno partnerom handlowym, jak i użytkownikom końcowym odbędą się w czterech miastach na terenie Polski:

w Gdańsku (20 marca br.), Warszawie (21 marca br.), Wrocławiu (22 marca br.) oraz w Krakowie (23 marca br.).

AlienGuard Roadshow 2018 organizowane jest we współpracy z firmą WatchGuard Technologies, dostawcą rozwiązań UTM i Next-Generation Firewall oraz AlienVault, producentem ujednoliconej platformy zarządzania logami i zdarzeniami bezpieczeństwa (USM).

Ideą przewodnią spotkania będą strategie obronne przed malwarem pt. Perfecting a defensive strategy that wins against malware. Spotkanie jest podzielone na poszczególne bloki tematyczne, związane ze strategią bezpieczeństwa dotyczącą ochrony sieci. Poruszone zostaną kwestie związane z krajobrazem bezpieczeństwa w oparciu o WatchGuard Internet Security Report (Jerzy Trzepla, Territory Sales Manager WatchGuard). Następnie zostanie omówiona strategia bezpieczeństwa bazująca na Defensive Strategy Guide (Jerzy Trzepla, Territory Sales Manager WatchGuard i Wojciech Pietrow, Business Development Manager, Bakotech). Podczas sesji demonstracyjnej zaprezentowane zostanie m.in. innowacyjne narzędzie wizualizujące Watchguard Dimension. W drugiej części spotkania poruszone zostaną zagadnienia zarządzania bezpieczeństwem teleinformatycznym przy wykorzystaniu platformy AlienVault USM. Zaprezentowane zostaną również możliwości tej platformy w kontekście analizy bezpieczeństwa stacji końcowych.

Na spotkaniu zostaną omówione kwestie ochrony i analizy danych w kontekście RODO, jak również to, jak AlienVault może zapewnić zgodność z GDPR/RODO.

Na zakończenie przewidziane zostało losowanie nagród oraz wręczenie certyfikatów.

Agenda i formularz rejestracyjny dostępne są na stronie organizatora:

20.03.2018 Gdańsk

21.03.2018 Warszawa

22.03 Wrocław

23.03 Kraków

Udział w spotkaniach jest bezpłatny. Liczba miejsc jest ograniczona. Serdecznie zapraszamy!

O WatchGuard Technologies:

Firma WatchGuard Technologies powstała w 1996 roku w Seattle. Od samego początku producent skupił się na rozwiązaniach dotyczących bezpieczeństwa sieciowego. To właśnie WatchGuard zaprojektował i uruchomił pierwszą zaporę sieciową. Firma zatrudnia ponad 500 pracowników i ma swoje przedstawicielstwa na wszystkich kontynentach. Producent regularnie klasyfikowany jako lider i wizjoner w raportach Gartnera dla UTM/NGFW, ma na swoim koncie ponad milion wdrożonych rozwiązań do zapewniania bezpieczeństwa, zarówno w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw, jak i w dużych firmach na całym świecie. System raportowania, wizualizacji systemu i zarządzania, WatchGuard Dimension, uznawany jest jako wzór dla konkurencji, co potwierdzają liczne nagrody branżowe.

O AlienVault:

AlienVault jest rozwiązaniem, które umożliwia organizacjom różnych wielkości korzystanie z rozwiązań bezpieczeństwa wykrywających aktualne zagrożenia i umożliwiających odpowiedź na nie w bardzo krótkim czasie. Obok funkcjonalności tradycyjnego systemu SIEM, AlienVault Unified Security Management (USM) posiada wszystkie niezbędne funkcje bezpieczeństwa zintegrowane w jednej platformie, bez dodatkowych opłat. AlienVault skoncentrowany jest na łatwości użytkowania i wdrożenia, dlatego jest idealny dla średnich organizacji z ograniczonym budżetem i zasobami.

Więcej informacji:

BAKOTECH Sp. z o.o.

Agnieszka Trenda

PR&Marketing Manager, tel. 660 910 074

e-mail: agnieszka.trenda@bakotech.com

www.bakotech.pl

O BAKOTECH

Bakotech Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, jest częścią międzynarodowej grupy dystrybucyjnej Bakotech®. Jako specjalizowany dystrybutor rozwiązań IT w zakresie bezpieczeństwa, sieci i infrastruktury IT, spółka koncentruje się na dostarczaniu najwyższej jakości produktów i usług w centralnej i wschodniej Europie, w szczególności w: Polsce, Bułgarii, Rumunii, Słowacji, Chorwacji i na Węgrzech, a także w krajach nadbałtyckich. Firma zajmuje się sprzedażą w kanale partnerskim, poprzez rozbudowaną sieć partnerów. Bakotech posiada w swoim portfolio innowacyjne produkty, które odniosły sukces międzynarodowy, a dzięki dystrybutorowi wchodzą nie tylko na rynek polski, ale również krajów Europy Środkowo-Wschodniej.