Śledzenie malwaru dostępne w czasie rzeczywistym na Threat Landscape!

Threat Landscape to specjalna strona, na której widzimy statystyki dotyczące ilości wykrytego i blokowanego malwaru i ataków sieciowych. Na stronie możemy znaleźć informacje o tym, ile ataków malwarowych i sieciowych zostało zablokowanych przez urządzenia WatchGuard. Na stronie widzimy również wyszczególnione 10 topowych ataków malwarowych i sieciowych określonych ilościowo.

Funkcjonalność strony umożliwia nam wyfiltrowanie ataków po regionie, po kraju, jak również po typie ataku. Możemy również wyfiltrować przedział czasowy, który chcemy konkretnie sprawdzić. Zatem strona jest naprawdę funkcjonalna i dostarcza cennych informacji na temat malwaru blokowanego przez urządzenia WatchGuard, a co najważniejsze, informacje są aktualizowane w czasie rzeczywistym.

Threat Landscape został opracowany przez WatchGuard's Threat Lab (wcześniej zespół ds. Zagrożenia LiveSecurity). WatchGuard Threat Lab to grupa badaczy zajmujących się zagrożeniami, którzy odkrywają i badają najnowsze ataki złośliwego oprogramowania i Internetu. Zespół Threat Lab wykorzystuje dane z Firebox Feed WatchGuard, wewnętrznych i partnerskich informacji o zagrożeniach oraz honeynet w celu dostarczenia analiz i praktycznych porad dotyczących bezpieczeństwa w zakresie najważniejszych zagrożeń w Internecie.

Statystyki w czasie rzeczywistym można zobaczyć na tej stronie:

https://www.secplicity.org/threat-landscape/

O WatchGuard Technologies:

Firma WatchGuard Technologies powstała w 1996 row Seattle. Od samego początku producent skupił się na rozwiązaniach dotyczących bezpieczeństwa sieciowego. To właśnie WatchGuard zaprojektował i uruchomił pierwszą zaporę sieciową. Firma zatrudnia ponad 500 pracowników i ma swoje przedstawicielstwa na wszystkich kontynentach. Producent regularnie klasyfikowany jako lider i wizjoner w raportach Gartnera dla UTM/NGFW, ma na swoim koncie ponad milion wdrożonych rozwiązań do zapewniania bezpieczeństwa, zarówno w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw, jak i w dużych firmach na całym świecie. System raportowania, wizualizacji systemu i zarządzania, WatchGuard Dimension, uznawany jest jako wzór dla konkurencji, co potwierdzają liczne nagrody branżowe.

