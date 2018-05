WatchGuard Technologies doceniony w konkursie Channelnomics MSP 2018

WatchGuard otrzymał nagrodę MSSP Ally of the Year w konkursie Channelnomics MSP Awards 2018. WatchGuard jako firma działająca w 100% w kanale, rozumie kluczową rolę, jaką partnerzy w kanale odgrywają w sukcesie firmy. WatchGuard zapewnia, że ​​wszyscy partnerzy MSSP są wyposażeni w elastyczny program, potężne i różnorodne portfolio produktowe oraz ekosystem integracji technologii, który umożliwia MSP być konkurencyjnym na rynku. Producent zapewnia zabezpieczenia klasy korporacyjnej, które są łatwe w zarządzaniu i wdrażaniu, ale także integruje się z wiodącymi usługami, takimi jak Autotask i ConnectWise, oraz dostarcza solidne wsparcie techniczne, sprzedażowe i marketingowe partnerom MSP i MSSP.

Nagrody Channelnomics wyróżniają dostawców, którzy zapewniają efektywne, skuteczne i przyjazne kanałom programy partnerskie, oferujące znaczące wsparcie i innowacyjną, najlepszą w swojej klasie technologię. Więcej informacji o nagrodach i o innych zwycięzcach znajduje się tutaj. Sprawdź jakie inne nagrody otrzymał WatchGuard.

O WatchGuard

Firma WatchGuard Technologies powstała w 1996 roku w Seattle. Od samego początku producent skupił się na rozwiązaniach dotyczących bezpieczeństwa sieciowego. To właśnie WatchGuard zaprojektował i uruchomił pierwszą zaporę sieciową. Firma zatrudnia ponad 500 pracowników i ma swoje przedstawicielstwa na wszystkich kontynentach. Producent regularnie klasyfikowany, jako lider i wizjoner w raportach Gartnera dla UTM/NGFW, ma na swoim koncie ponad milion wdrożonych rozwiązań do zapewniania bezpieczeństwa, zarówno w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw, jak i w dużych firmach na całym świecie. System raportowania, wizualizacji systemu i zarządzania, WatchGuard Dimension, uznawany jest jako wzór dla konkurencji, co potwierdzają liczne nagrody branżowe.

Więcej informacji:

BAKOTECH Sp. z o.o.

Agnieszka Trenda

PR&Marketing Manager, tel. 660 910 074

e-mail: agnieszka.trenda@bakotech.com

www.bakotech.pl

O BAKOTECH

Bakotech Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, jest częścią międzynarodowej grupy dystrybucyjnej Bakotech®. Jako specjalizowany dystrybutor rozwiązań IT w zakresie bezpieczeństwa, sieci i infrastruktury IT, spółka koncentruje się na dostarczaniu najwyższej jakości produktów i usług w centralnej i wschodniej Europie, w szczególności w: Polsce, Bułgarii, Rumunii, Słowacji, Chorwacji i na Węgrzech, a także w krajach nadbałtyckich. Firma zajmuje się sprzedażą w kanale partnerskim, poprzez rozbudowaną sieć partnerów. Bakotech posiada w swoim portfolio innowacyjne produkty, które odniosły sukces międzynarodowy, a dzięki dystrybutorowi wchodzą nie tylko na rynek polski, ale również krajów Europy Środkowo-Wschodniej.