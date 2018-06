Bakotech startuje z nowym centrum szkoleniowym ADIT

Profesjonalne szkolenia w zakresie IT oferowane przez Bakotech w ramach spółki szkoleniowej ADIT obejmują w tym momencie rozwiązania WatchGuard i są zaplanowane do końca roku 2018. Szkolenia będą odbywały się w Krakowie, Warszawie, w formie on-site lub on-line. W ofercie znajdują się min. szkolenia certyfikacyjne. W miarę dalszego rozwoju spółki planowane są oprócz szkoleń, również wdrożenia, wsparcie, Outsourcing IT i zarządzanie MSP. Szkolenia prowadzone będą przez certyfikowanych inżynierów każdego z producentów, których szkolenia dostępne będą w ofercie spółki.

Szkolenia będą oferowane w ramach nowej spółki ADIT, wyłącznie poprzez partnerów handlowych z kanału dystrybucyjnego grupy BAKOTECH.

Pierwsze szkolenie pt. „Fireware Essential oraz WatchGuard Dimension” odbędzie się 18-20 czerwca w Krakowie. Dla pierwszych klientów przygotowaliśmy specjalną cenę promocyjną, więcej szczegółów u przedstawicieli handlowych oraz na stronie www.adit.pl.

Rejestracja na najbliższe szkolenie:

http://adit.pl/szkolenie-certyfikacyjne-fireware-essential-oraz-watchguard-dimension_18-20-06-2018/

Więcej informacji o szkoleniach, można znaleźć na dedykowanej stronie: www.adit.pl

W razie zapytań dotyczących szkoleń, prosimy o kontakt:

kontakt@adit.pl

+48 12 376 95 08

Więcej informacji:

Bakotech Sp. z o.o.

Agnieszka Trenda

PR&Marketing Manager, tel. 660 910 074

e-mail: agnieszka.trenda@bakotech.com

www.bakotech.pl

O Bakotech

Bakotech Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, jest częścią międzynarodowej grupy dystrybucyjnej Bakotech®. Jako specjalizowany dystrybutor rozwiązań IT w zakresie bezpieczeństwa, sieci i infrastruktury IT, spółka koncentruje się na dostarczaniu najwyższej jakości produktów i usług w centralnej i wschodniej Europie, w szczególności w: Polsce, Bułgarii, Rumunii, Słowacji, Chorwacji i na Węgrzech, a także w krajach nadbałtyckich. Firma zajmuje się sprzedażą w kanale partnerskim, poprzez rozbudowaną sieć partnerów. Bakotech posiada w swoim portfolio innowacyjne produkty, które odniosły sukces międzynarodowy, a dzięki dystrybutorowi wchodzą nie tylko na rynek polski, ale również krajów Europy Środkowo-Wschodniej.