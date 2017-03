WatchGuard obsypany nagrodami podczas 13. gali InfoSecurity Products Guide Global Excellence Awards

WatchGuard Technologies, Inc. został uhonorowany aż sześcioma nagrodami w tegorocznej 13 edycji Info Security Products Guide Global Excellence Awards. Producent zdobył nie tylko Nagrodę dla Najlepszej Firmy w kategorii Grand Winners, ale również złoto w kategorii Best Security Products and Solutions for Medium Enterprises za urządzenie Firebox T30.