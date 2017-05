WatchGuard otrzymał FIPS i certyfikację Common Criteria na produkty Firebox T i Firebox M

Common Criteria to norma pozwalająca w sposób formalny weryfikować bezpieczeństwo systemów teleinformatycznych. Proces certyfikacji jest zakończony uzyskaniem tzw. protection profile, który definiuje zabezpieczenia stosowane przez produkt oraz certyfikat potwierdzający ich skuteczność. Warto zauważyć, że oceny Common Criteria obejmują rygorystyczną analizę i testy w celu zbadania aspektów bezpieczeństwa produktu lub systemu. Rozległe testowanie wymaga kompleksowego i formalnie powtarzalnego procesu, potwierdzającego, że produkt zabezpieczający działa według roli producenta. Słabości w zabezpieczeniach i potencjalne luki są szczegółowo badane podczas oceny.

Natomiast oznaczenie EAL4+ (Evaluation Assurance Level) określa Methodically Designed, Tested and Reviewed czyli Metodycznie zaprojektowane, przetestowane i sprawdzone. W niektórych przypadkach ocena może być uzupełniona o wymogi dotyczące zapewnienia pewności, wykraczające poza minimum wymaganego dla określonego EAL. Często jest dodawany znak „plus”, tak jak w przypadku EAL4, w celu wskazania zwiększonych wymagań.

Standard FIPS (Federal Information Processing Standard) to publicznie ogłaszane standardy federalnego rządu USA, z których korzystają cywilne agencje rządowe. Organizacją odpowiedzialną za ustalanie standardów FIPS jest Narodowy Instytut Standaryzacji i Technologii. W Stanach Zjednoczonych, Krajowy Instytut Norm i Technologii (NIST) wydaje certyfikat FIPS140-2, aby potwierdzić siłę algorytmów kryptograficznych używanych w produktach zabezpieczających. Warunkiem wstępnym dla uzyskania certyfikatu Common Criteria EAL4 jest kluczowe znaczenie dla działalności federalnej i obronnej w USA. Te certyfikaty zwiększają rozpoznawalność i sprzedaż marki WatchGuard w instytucjach rządowych i wysoce uregulowanych branżach na całym świecie.

Standard FIPS 140-2 otrzymały następujące produkty:

XTM2520, XTM2050, seria XTM1500, XTM1050, seria XTM800, Firebox T70, seria FireboxM, seria XTM8, seria XTM5, seria XTM3, seria XTM2

Certyfikacja Common Criteria EAL4+ została przyznana dla:

XTM2520, XTM2050, serii XTM1500 , serii XTM1050, serii XTM800, XCS1180 (w trakcie), XCS880 (w trakcie), XCS770R, XCS580, XCS280, Firebox T70, seria FireboxM, seria XTM8, seria XTM5, seria XTM3, seria XTM2

O WatchGuard

Firma WatchGuard Technologies powstała w 1996 roku w Seattle. Od samego początku producent skupił się na rozwiązaniach dotyczących bezpieczeństwa sieciowego. To właśnie WatchGuard zaprojektował i uruchomił pierwszą zaporę sieciową. Firma zatrudnia ponad 500 pracowników i ma swoje przedstawicielstwa na wszystkich kontynentach. Producent regularnie klasyfikowany jako lider i wizjoner w raportach Gartnera dla UTM/NGFW, ma na swoim koncie ponad milion wdrożonych rozwiązań do zapewniania bezpieczeństwa, zarówno w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw, jak i w dużych firmach na całym świecie. System raportowania, wizualizacji systemu i zarządzania, WatchGuard Dimension, uznawany jest jako wzór dla konkurencji, co potwierdzają liczne nagrody branżowe.

Więcej informacji:

BAKOTECH Sp. z o.o.

Agnieszka Trenda

PR&Marketing Manager, tel. 660 910 074

e-mail: agnieszka.trenda@bakotech.com

www.bakotech.pl

O BAKOTECH

Bakotech Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, jest częścią międzynarodowej grupy dystrybucyjnej Bakotech®. Jako specjalizowany dystrybutor rozwiązań IT w zakresie bezpieczeństwa, sieci i infrastruktury IT, spółka koncentruje się na dostarczaniu najwyższej jakości produktów i usług w centralnej i wschodniej Europie, w szczególności w: Polsce, Bułgarii, Rumunii, Słowacji, Chorwacji i na Węgrzech, a także w krajach nadbałtyckich. Firma zajmuje się sprzedażą w kanale partnerskim, poprzez rozbudowaną sieć partnerów. Bakotech posiada w swoim portfolio innowacyjne produkty, które odniosły sukces międzynarodowy, a dzięki dystrybutorowi wchodzą nie tylko na rynek polski, ale również krajów Europy Środkowo-Wschodniej.